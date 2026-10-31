Семин — о дерби: «Этот матч для «Локомотива» даже важнее, чем для «Спартака»»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Спартаком».

«Фаворит — тот, кто идет выше в таблице, — так всегда. Но здесь бы я не называл явного фаворита, потому что «Локомотив» в состоянии преподнести сюрприз или даже чудо, потому что отступать им некуда. Этот матч для них даже важнее, чем для «Спартака», — сказал Семин «СЭ».

Московское дерби состоится в воскресенье, 1 ноября, на «РЖД Арене» и начнется в 19.45 по местному времени.

«Спартак» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (11 очков) идет на 13-й позиции.

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