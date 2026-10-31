Сальседо забил дебютный гол за «Рубин» ударом ножницами
Нападающий «Рубина» Эдди Сальседо открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России с «Факелом» — 1:0.
На 38-й минуте после аута форварду удался эффектный удар ножницами. 25-летний итальянец забил дебютный гол за казанскую команду.
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|25
|
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|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
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|15
|
8
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|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
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|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
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|12
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|7
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|
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|
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|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
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|1
|3
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|6
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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|
Александр Соболев
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|8
|
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|
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Педро
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|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
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|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
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Рубин
|11
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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