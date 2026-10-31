Сальседо забил дебютный гол за «Рубин» ударом ножницами

Нападающий «Рубина» Эдди Сальседо открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России с «Факелом» — 1:0.

На 38-й минуте после аута форварду удался эффектный удар ножницами. 25-летний итальянец забил дебютный гол за казанскую команду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

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