Матч «Рубина» судит тот же арбитр, что не удалил в 6-м туре Арройо и Миро

Сегодняшний матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «Факел» судит 31-летний Данил Каширин, который обслуживал игру 6-го тура «Рубин» — «Динамо» Мх (3:1). В его карьере всего две встречи в РПЛ в качестве арбитра — обе с участием казанцев у них дома.

В первом матче на 80-й минуте он не удалил за агрессивное поведение защитника «Рубина» Андерсона Арройо и нападающего «Динамо» Миро.

Напомним, что первоначально Каширин был назначен на сегодняшнюю игру резервным. Но Сергей Иванов не смог прилететь в Казань, и рефери из Уфы придется выполнять другие обязанности. А роль резервного доверили Артуру Сагдиеву.