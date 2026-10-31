Галактионов о будущем в «Локомотиве»: «Если мы с клубом вместе идем дальше, я буду пытаться исправить ситуацию»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пояснил свои слова после вылета из FONBET Кубка России. В четверг после поражения от ЦСКА (1:3) 42-летний специалист фразой «все возможно, почему нет» ответил на вопрос о возможной отставке.

«Я сказал о том, что нельзя плыть по течению, — цитирует «РБ Спорт» Галактионова. — Нам надо понять причины, поговорить всем вместе и уже дальше смотреть. У любой красивой истории есть окончание. Если клуб поймет, что так будет лучше — так будет лучше. Но если такого понимания нет и все мы идем дальше, то идем дальше, я буду пытаться исправить ситуацию».

«Локомотив» в 12 турах чемпионата России набрал 11 очков и располагается в зоне стыков, на 13-м месте в турнирной таблице.

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