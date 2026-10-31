Главный тренер «Зенита» Семак — перед матчем с «Крыльями Советов»: «Соболев вернулся, но есть вопросы по Педро»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью пресс-службе петербургского клуба рассказал о состоянии здоровья игроков команды.

— Есть группа игроков, которые поправились, отошли от заболеваний и микротравм, которые были. Поэтому состав у нас укрепился, наша игровая обойма. Готовимся к матчу в Самаре.

— Позвольте уточнить: означает ли это, что все футболисты восстановились и все будут готовы принять участие в грядущем матче?

— Пока еще нет. У Саши Ерохина восстановление продолжается, оно продлится дольше. Есть еще вопросы по участию того же Педро, который приболел, к сожалению. Остальные игроки: Соболев вернулся, Мантуан, Дивеев вернулись. Вендел потихоньку работает вместе с командой уже на протяжении определенного количества времени. Эти игроки, надеюсь, готовы будут к матчу.

После 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.

В понедельник, 2 ноября, петербуржцы в гостях сыграют против самарских «Крыльев Советов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

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