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«Рубин» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 13 тура РПЛ 31 октября 2026

«Рубин» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Алексей Михайлов

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Факела» на матч 13-го тура РПЛ.

Игра пройдет в субботу, 31 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 15.15 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников, Лобов, Иву, Бабаев, Сааведра, Ходжа, Сальседо.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Мальдонадо, Безруков, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Йочич, Грипши, Сиве, Моторин, Шабанхаджай.

«Факел»: Обухов, Юрганов, Клейтон, Бардачев, Багамаев, Альшин, Ковалев, Якимов, Магомедов, Пуси, Кокшаров.

Запасные: Фролкин, Доровских, Эль-Мхассани, Магкеев, Журавлев, Симонов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Турищев, Гнапи, Беляев.

«Рубин» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 12 очков после 12 матчей. «Факел», с шестью очками, идет на последнем, 16-м месте.

Следить за ходом встречи между «Рубином» и «Факелом» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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