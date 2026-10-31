«Рубин» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Факела» на матч 13-го тура РПЛ.

Игра пройдет в субботу, 31 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 15.15 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников, Лобов, Иву, Бабаев, Сааведра, Ходжа, Сальседо.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Мальдонадо, Безруков, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Йочич, Грипши, Сиве, Моторин, Шабанхаджай.

«Факел»: Обухов, Юрганов, Клейтон, Бардачев, Багамаев, Альшин, Ковалев, Якимов, Магомедов, Пуси, Кокшаров.

Запасные: Фролкин, Доровских, Эль-Мхассани, Магкеев, Журавлев, Симонов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Турищев, Гнапи, Беляев.

«Рубин» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 12 очков после 12 матчей. «Факел», с шестью очками, идет на последнем, 16-м месте.

Следить за ходом встречи между «Рубином» и «Факелом» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

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