Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

«Все будет зависеть от «Спартака». Вот им повезло, что они как раз не зависят ни от каких соперников. Шанс есть, но если брать весь сезон, то играли они нестабильно. Был ряд плохих игр. «Локомотив» допустил осечку, да. Хотя мне они нравились под конец сезона. Поэтому однозначно сказать, кто займет вторую строчку не могу, сложно. «Химки» — команда интересная. В каждой игре ребята борются. На первый взгляд им ничего не надо, но играют ведь, сколько бы не говорили, что они, якобы, не замотивированы. А это очень хорошо, значит, что они могут показать профессиональный футбол», — сказал «СЭ» Онопко.

10 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 (мск).

(Елизавета Денисова)