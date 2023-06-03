Медина — о серебре ЦСКА: «Жалко, что не имеем доступа к Лиге чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал завоевание командой серебряных медалей чемпионата России-2022/23.

— Были определенные моменты, когда у нас были и победы и поражения, но мы выровняли ситуацию. Сейчас не готов комментировать сезон, чего не хватило нам, чтобы стать чемпионами. Сейчас будет финал. Давайте не будем. После кубка спокойно проанализируем. ЦСКА большая команда, все время ставит цель выигрывать во всех турнирах. Давайте сыграем над финал и дальше посмотрим, чего нам не хватило. Команда начинает сезон с самыми большими ожиданиями, целыми.

— Раньше серебро означало выход в Лигу чемпионов. Обидно, что сейчас ее нет?

— Жалко, что не имеем доступа к Лиге чемпионов. Надеюсь, в скором времени все вернется на круги своя. Мы должны ставить самые высокие задачи и заканчивать сезон как можно выше.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).