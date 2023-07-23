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Сегодня, 16:40

В «Спартаке» объяснили, почему Медина пропустит матч с «Оренбургом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему полузащитник «Спартака» Хесус Медина не попал в заявку на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет», — сообщил Зеленов.

Ранее сам Медина заявил, что пропустит игру с «Оренбургом» не из-за травмы.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 23 июля на «Открытие Банк Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
12
3
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Хесус Медина прокомментировал свое отсутствие в стартовом составе на матч «Спартака» с «Оренбургом»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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