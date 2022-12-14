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Пономарев не верит в переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о том, что защитник армейцев Игорь Дивеев может стать игроком «Зенита». Он заявил, что не верит этой информации, так как трансфер бессмысленен.

«А зачем ему переходить в «Зенит»? За большими деньгами? Я не думаю, что этот переход состоится. Вероятно, это просто слухи. Я в это совершенно не верю.

Стартовой скорости у Дивеева нет, у него была недавно тяжелая травма. Не думаю, что Игорь такой балбес, что согласится на переход в «Зенит» при нынешних своих кондициях", — цитирует Пономарева «РБ Спорт».

Соглашение игрока с ЦСКА истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость — 6 миллионов евро. В этом сезоне россиянин провел 10 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-ne-dumayu-chto-diveev-takoj-balbes-chto-soglasitsya-na-perehod-v-zenit/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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29%

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Х2

24%

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23%

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Хорватия 0
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ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

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Сиэтл 2
Матч завершен

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24%

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ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

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1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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