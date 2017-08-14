Хави Гарсия подписал контракт с "Бетисом" до 2020 года

Полузащитник Хави Гарсия, ранее выступавший в составе "Зенита", перешел в "Бетис", информирует пресс-служба бело-зеленых. Соглашение с хавбеком рассчитано до 2020 года. О финансовых подробностях сделки не сообщается.

Напомним, что 30-летний испанец играл за сине-бело-голубых с 2014 года. В составе зенитовцев он провел 108 матчей, в которых забил 7 голов. Гарсия помог клубу выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.

"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"//

"Бетис" поприветствовал Хави Гарсию забавным видеороликом//

Таблица переходов РФПЛ