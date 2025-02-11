Капленко: «Цены — кошмар, апартаменты раньше стоили 20 миллионов, а сейчас — 100»

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко рассказал, что хочет приобрести недвижимость в Москве, но недоволен ценами.

«Хотелось бы взять недвижимость в Москве. Цены вообще кошмар. Возле ЦСКА, в доме, где я живу, жилье раньше стоило 20 миллионов, а сейчас — 100. Это минимум! И это за апартаменты, а не квартиру», — цитирует Капленко «РБ Спорт».

25-летний белорус выступает за российские клубы с января 2015 года. Капленко получил российское гражданство и провел четыре матча за юношескую сборную России (U20). В августе 2024 года хавбек присоединился к »Химкам». За 10 матчей в составе подмосковной команды футболист не отметился результативными действиями.