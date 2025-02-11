Капленко рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко поделился мечтой о продолжении своей карьеры.

— Хотелось бы попасть в АПЛ. Мне очень нравится. На мой взгляд, самый лучший чемпионат. Там все команды — сильные, за всеми интересно наблюдать. Невозможно предугадать исход игр. Какой-нибудь «Брентфорд» может обыграть «Челси».

— Поиграть у Гвардиолы, Артеты?

— Поиграть у Гвардиолы — вообще топ. «Манчестер Сити» показывает лучший футбол, я его обожаю, это моя игра.

— В этом сезоне у «Сити» большие проблемы.

— Конечно, у любой команды будет спад. Но все равно это топ-клуб, у него все будет в порядке, — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

Капленко играет в России с января 2015 года. Полузащитник получил российский паспорт и провел четыре матча за юношескую сборную России (U20). За «Химки» футболист выступает с августа 2024 года. В текущем сезоне Капленко провел 10 матчей во всех турнирах.