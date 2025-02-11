Ду Кейрос — о выходе Тимощука на поле в матче «Зенита» с «Пюником»: «Большая честь и удовольствие — сыграть вместе с ним»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал выход на поле тренера команды Анатолия Тимощука в товарищеском матче с «Пюником» (2:0).
45-летний Тимощук заменил Юрия Горшкова на 74-й минуте встречи.
«Это большая честь и большое удовольствие — сыграть вместе с ним. Я отлично знаю, что он был замечательным футболистом во время активной карьеры. Сейчас это прекрасный тренер и очень хороший человек, который много времени проводит с нами, помогает нам и мне в том числе — много говорит со мной», — приводит слова Ду Кейроса пресс-служба клуба.
Тимощук завершил карьеру в 2016 году. С 2017 года он входит в тренерский штаб «Зенита».
Источник: ФК «Зенит»
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