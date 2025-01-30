Зобнин о победе над «Краснодаром» в зимнем турнире в ОАЭ: «Доминировали на первых минутах»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Это первые большие сборы Станковича. Что-то новое увидели?

— У каждого тренера есть свои новшества. Станкович не исключение. С ним интересно работать. Это большая личность в мировом спорте. Тренировки очень интересные.

— Под нагрузками работаете?

— Под нагрузками, да. Одна из первых игр. Ощущается, когда после отпуска долго не играли. Тем более, соперник хороший, серьезный. Первые 20 минут нормально, потом тяжело.

— Второй состав вышел чуть позже, чем у «Краснодара». Первый немного просел на этом фоне?

— Не знаю. Тренер разберет. Посмотрим. Если сравнивать первые минуты, то там мы доминировали. Не исключено, что просто подсели, устали.

— У команды сейчас два равных состава?

— Понятно, что ребята все конкурентоспособные. Даня Зорин хорошо себя проявляет на тренировках. Понятно, что сейчас в «Спартаке» высокая конкуренция. Много качественных иностранцев приехало. Каждый дает свой максимум. Тренер выбирает состав, мы это принимаем и работаем на тренировках.