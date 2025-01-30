Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:09

Зобнин о победе над «Краснодаром» в зимнем турнире в ОАЭ: «Доминировали на первых минутах»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Это первые большие сборы Станковича. Что-то новое увидели?

— У каждого тренера есть свои новшества. Станкович не исключение. С ним интересно работать. Это большая личность в мировом спорте. Тренировки очень интересные.

— Под нагрузками работаете?

— Под нагрузками, да. Одна из первых игр. Ощущается, когда после отпуска долго не играли. Тем более, соперник хороший, серьезный. Первые 20 минут нормально, потом тяжело.

— Второй состав вышел чуть позже, чем у «Краснодара». Первый немного просел на этом фоне?

— Не знаю. Тренер разберет. Посмотрим. Если сравнивать первые минуты, то там мы доминировали. Не исключено, что просто подсели, устали.

— У команды сейчас два равных состава?

— Понятно, что ребята все конкурентоспособные. Даня Зорин хорошо себя проявляет на тренировках. Понятно, что сейчас в «Спартаке» высокая конкуренция. Много качественных иностранцев приехало. Каждый дает свой максимум. Тренер выбирает состав, мы это принимаем и работаем на тренировках.

Деян Станкович
Роман Зобнин
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
В спортивном клубе Бостона сообщили о гибели Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
В Москве задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано»
Против бывших тренеров сборной по прыжкам в воду завели уголовное дело
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Популярное видео
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Зобнин: «Спартак», безусловно, укомплектован. Хотя всегда хочется большего»
«Спартак» по-прежнему в порядке! Победный гол «Краснодару» — чистый восторг
«Спартак» — «Краснодар»: видео голов
«Спартак» победил «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
«Спартак» победил «Краснодар» в матче зимнего турнира в ОАЭ, Зорин забил на последней минуте
Галицкий посетил матч «Спартак» — «Краснодар» в зимнем турнире в ОАЭ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» победил «Краснодар» в матче зимнего турнира в ОАЭ, Зорин забил на последней минуте

Зобнин: «Я спартаковец и собираюсь остаться в «Спартаке». Буду играть, сколько позволят»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости