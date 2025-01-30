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Сегодня, 22:15

Зобнин: «Я спартаковец и собираюсь остаться в «Спартаке». Буду играть, сколько позволят»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал итоги матча межсезонного зимнего кубка команд РПЛ против «Краснодара» (3:2).

— В нескольких моментах «Краснодар» играл жестко. Насколько это нормально для предсезонного турнира?

— Это не окей, но игра пусть и товарищеская, но — игра. Было чуть жестковато.

— На одной из тренировок ты играл на позиции правого защитника. Насколько готов закрывать эту позицию?

— Я готов играть на любой позиции, где могу приносить пользу команде. Для меня это не проблема.

— Впервые за долгое время «Спартак» в том положении, когда он готов бороться за первое место...

— Давление создают журналисты. Давайте не будем говорить про чемпионство, а будем идти от игры к игре. А очки посчитаем в конце сезона.

Также игрок красно-белых поделился эмоциями от своего гола и ответил на вопрос о своем будущем в команде.

— Ты забил гол. Расскажи о том эпизоде.

— Дали пас, я «подставил клюшку». Глаза закрыл и залетело (смеется).

— Вопрос про контракт, он у тебя до мая 2026 года. Сейчас идут какие-то переговоры?

— Задавайте эти вопросы нашим представителям, нашим боссам. Спортивному директору, генеральному директору, но не мне.

— Хотел бы остаться в клубе?

— Конечно, я спартаковец. И сколько мне дадут лет здесь играть, столько и буду.

Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с командой чемпионом и обладателем Кубка России. Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

Полузащитник также известен по игре за московское «Динамо» (2013-2016).

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
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