Черников рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для завоевания трофея

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии трофеев у «быков».

— Второй год подряд вы близки к трофею. Почему не везет?

— Без поражений не бывает побед. Наш клуб молодой. Думаю, у него все еще впереди. И к «Краснодару» придут большие трофеи. Нужно продолжать гнуть свою линию.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова