Черников охарактеризовал Ивича: «Достаточно эмоциональный и веселый»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» рассказал о работе с экс-тренером «быков» Владимиром Ивичем.

— Ты рассказывал, что Ивич делает упор на дисциплину. Каковы его требования?

— Дисциплина в быту и в тактических моментах на поле. Как в атаке, так и в обороне. Он достаточно строг в этом плане.

— Какой Ивич человек? Что можешь сказать о нем?

— Испытываю к нему большое уважение. Благодарен за все. Мы очень тепло попрощались. После его отставки созвонились, пожелали друг другу удачи.

— Со стороны казалось, что он достаточно закрытый и строгий.

— Если бы я его не знал, сказал бы то же самое. Но это открытый человек. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты всегда можешь зайти к нему в кабинет и поговорить обо всем. Ивич достаточно эмоциональный и веселый. С виду кажется строгим, но, когда ты узнаешь его, понимаешь, что это не так.

47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте этого года. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ.

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