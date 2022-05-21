Хавбек «Химок» Кухарчук назвал классной командой будущего соперника по стыкам «СКА-Хабаровск»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ поделился ожиданиями от предстоящих стыковых игр.

— Что вам сказали после матча?

— Собираемся на базе. У нас восстановительная тренировка, там все скажут. Будем продолжать тренироваться до стыков.

— Как оценишь соперника по стыкам «СКА-Хабаровск»? И как тебе перелет, который предстоит?

— Классная команда. Они тоже играют немного на багаже Сергея Николаевича. Слежу за Хабаровском, они часто ловят соперников дома. Будет тяжело играть, искусственное поле, часовой пояс, долгий перелет. Хороший соперник однозначно, — сказал Кухарчук.

Подмосковная команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/22. «Химки» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.