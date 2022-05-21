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Полузащитник «Уфы» Иванов о победе над «Рубином»: «Я сейчас пустой. Меня будто Дементр высосал»

Хавбек «Уфы» Иванов описал свое состояние после победы над «Рубином» с помощью героя «Гарри Поттера»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов после победы над «Рубином» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги игры и поделился своим мнением о судействе.

— За расширение РПЛ. Для такой страны, как для России, нужно минимум делать 18 команд, а то и 20, потому что инфраструктура у нас простаивает. Да, понятное дело, что где-то в Саранске нету где осталось наследия. Но если взять Волгоград, Калининград, везде стадионы качественные. Если все грамотно продумать, найти хорошего спонсора, Газпром сейчас свободен без Лиги Чемпионов, то можно было бы на пару сезонов выдернуть денег бюджетных.

Я сейчас пустой. Если провести аналогию, то меня как будто Дементр высосал («дементр» — слепое существо из «Гарри Поттера», которое питается человеческими эмоциями. — Прим. «СЭ»).

— Газизов говорил, что сегодня был беспредел. В чем он заключался?

— У него лучше спросить. Со своей стороны, скажу, что мы молодцы, сыграли против основного соперника. Где-то нам сначала не повезло, потом им. Думаю, болельщикам было интересно. Такой трейлер, — сказал Иванов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Олег Иванов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Арсенал Т

 23 1 4
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