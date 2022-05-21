Полузащитник «Уфы» Иванов о победе над «Рубином»: «Я сейчас пустой. Меня будто Дементр высосал»

Хавбек «Уфы» Иванов описал свое состояние после победы над «Рубином» с помощью героя «Гарри Поттера»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов после победы над «Рубином» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги игры и поделился своим мнением о судействе.

— За расширение РПЛ. Для такой страны, как для России, нужно минимум делать 18 команд, а то и 20, потому что инфраструктура у нас простаивает. Да, понятное дело, что где-то в Саранске нету где осталось наследия. Но если взять Волгоград, Калининград, везде стадионы качественные. Если все грамотно продумать, найти хорошего спонсора, Газпром сейчас свободен без Лиги Чемпионов, то можно было бы на пару сезонов выдернуть денег бюджетных.

Я сейчас пустой. Если провести аналогию, то меня как будто Дементр высосал («дементр» — слепое существо из «Гарри Поттера», которое питается человеческими эмоциями. — Прим. «СЭ»).

— Газизов говорил, что сегодня был беспредел. В чем он заключался?

— У него лучше спросить. Со своей стороны, скажу, что мы молодцы, сыграли против основного соперника. Где-то нам сначала не повезло, потом им. Думаю, болельщикам было интересно. Такой трейлер, — сказал Иванов.