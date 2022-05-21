Шварц рассказал, как поражение от «Сочи» повлияет на матч со «Спартаком» в финале Кубка

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, как поражение от «Сочи» в 30-м туре РПЛ (1:5) повлияет на матч финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

— Я считаю, что намного важнее то, как мы справляемся с нынешней ситуацией. Мы можем держать эмоциональный удар. Нужно уметь вставать. Тот тернистый путь, который мы проходим, ничего страшного. Надо с чистой головой подойти к «Спартаку».

— В последних четырех матчах пропущено шестнадцать голов. В чем вы видите причину?

— Да, в последних матчах мы пропускаем много мячей. Мы недостаточно компактны играли, не играли храбро, чтобы не дать забить голы. На данном этапе анализируем, чтобы смогли поработать над ошибками. Важно подойти к матчу со «Спартаком», поработав над ошибками.

Также Шварц рассказал о выборе на позицию вратаря матче финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

— Решение по вратарю примем в субботу.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».