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Шварц рассказал, как поражение от «Сочи» повлияет на матч со «Спартаком» в финале Кубка

Георгий Скобликов
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, как поражение от «Сочи» в 30-м туре РПЛ (1:5) повлияет на матч финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

— Я считаю, что намного важнее то, как мы справляемся с нынешней ситуацией. Мы можем держать эмоциональный удар. Нужно уметь вставать. Тот тернистый путь, который мы проходим, ничего страшного. Надо с чистой головой подойти к «Спартаку».

— В последних четырех матчах пропущено шестнадцать голов. В чем вы видите причину?

— Да, в последних матчах мы пропускаем много мячей. Мы недостаточно компактны играли, не играли храбро, чтобы не дать забить голы. На данном этапе анализируем, чтобы смогли поработать над ошибками. Важно подойти к матчу со «Спартаком», поработав над ошибками.

Также Шварц рассказал о выборе на позицию вратаря матче финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

— Решение по вратарю примем в субботу.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

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Краснодар

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