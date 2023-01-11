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Сегодня, 10:49

Спортивный юрист рассказала о возможном обжаловании решения CAS по отклонении апелляции на решение ФИФА и УЕФА

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» отклонение спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

«Мы не знаем, когда данное решение было сообщено сторонам. Публикация на сайте не означает, что это было сделано одновременно с информированием сторон. Когда стороны получают полный текст решения, у них начинает отсчитываться срок для возможной подачи оспаривания и обжалования данного решения в верховном суде Швейцарии по процессуальным вопросам. Верховный суд Швейцарии рассматривает не решение по существу, а только возможные отступления от какой-то процедуры, на которую будет ссылаться сторона, и определяет, подлежит ли данное решение отмене. Но, насколько я помню, в данных решениях указано, что мотивировочная часть подготовлена где-то 25 ноября 2022 года. Вряд ли сейчас сообщили об этом сторонам, и процессуальный срок уже идет», — сказала Анцелиович «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.

УЕФА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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