Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист занимает свой пост с 2024 года. Ранее 59-летний россиянин возглавлял «Спартак» (Нальчик), «Ротор» и курский «Авангард».

7 декабря «Динамо» дома уступило «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 0:1. Махачкалинцы продлили безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В РПЛ «Динамо» с 15 очками занимает 13-е место.