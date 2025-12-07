«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 декабря. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча краснодарцев и москвичей. Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — ЦСКА можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу лидеров РПЛ покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального телеэфира).

«Краснодар» набрал в 17 турах чемпионата России 37 очков, ЦСКА — 36. Встреча команд в первом круге в Москве состоялась в августе и завершилась со счетом 1:1.