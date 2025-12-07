Фомин о работе с Гусевым: «Мы взбодрились, проявили характер. С этим можно идти вперед»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился с «СЭ» мнением о совместной работе с исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых Роланом Гусевым.

Гусев руководит командой с момента ухода Валерия Карпина в отставку 17 ноября.

«Конечно, хотелось сыграть получше. Проиграли «Зениту», но прошли дальше в Кубке, и «Ахмату» тоже уступили. Результат с «Ахматом», когда ты ведешь 1:0, но потом не удерживаешь даже ничью... Этот матч особняком стоит. Считаю, что при Гусеве за четыре матча мы взбодрились, проявили характер. Это заслуга тренера и команды, с этим можно идти вперед», — сказал Фомин «СЭ».

Под руководством Гусева московское «Динамо» провело четыре матча и одержало одну победу — над махачкалинским «Динамо» (3:0) в РПЛ. После этого бело-голубые уступили «Зениту» (0:1) в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, а также проиграли «Ахмату» (1:2) и сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в чемпионате.