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Сегодня, 15:00

Хасанби Биджиев оценил предстоящий матч ЦСКА с «Сочи»

Виктория Кравченко
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Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев рассказал, чего ждет от матча 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи».

«ЦСКА должен достаточно уверенно себя чувствовать после победы над «Локомотивом», тем более с крупным счетом. И по игре «армейцы» в том матче выглядели очень хорошо. ЦСКА является фаворитом во всех отношениях против «Сочи». Поражение от «Факела»? Может, для «армейцев» и хорошо, что они проиграли на Кубок, — чтоб ушла эйфория после разгрома «Локомотива». Но, опять-таки, чемпионат и Кубок — это совсем разные истории», — цитирует Биджиева «Евро-футбол. Ру»

ЦСКА на своем поле примет «Сочи» 13 августа. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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