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Сегодня, 14:58

Масалитин — о «Динамо» Лички: «Болельщикам нравятся такие игры, но не всем специалистам нравятся такие концовки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Многим болельщикам, конечно, нравятся такие огненные игры, но далеко не всем специалистам нравятся такие концовки. Клуб пропускает очень много голов. Личке потребуется время на перестройку и на приобретение новых кадров», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

После 3 матчей «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в РПЛ. В воскресенье бело-голубые сыграют с «Балтикой» в 4-м туре. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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