Шунин проводит юбилейную игру за «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин проводит юбилейный матч за бело-голубых. Игра 4-го тура РПЛ против «Балтики» стала для голкипера 350-й. Счет к 14-й минуте — 0:0.

36-летний игрок выступает за «Динамо» с 2007 года. Он является рекордсменом клуба по сыгранным матчам в чемпионатах России.

«Динамо» после 3-й туров РПЛ идет на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 5 очков.