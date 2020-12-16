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Хацкевич — о матче с «Арсеналом»: «Поле тяжелое, условия плохие»

17:38
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, в какой форме подошла команда к матчу 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«Любая игра забывается. Будь то победа, ничья или поражение, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — И к каждому новому матчу нужно готовиться, забыв о предыдущем».

Функциональное состояние? За 2-3 дня нельзя его улучшить или усугубить. Просто необходимо было восстановиться. Поле тяжелое, условия плохие: середина декабря.

Ротор — Арсенал Т

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