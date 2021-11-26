Хачатурянц считает, что коррупции в российском судействе больше не будет

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о коррупции в российском судействе.

«Я хотел инициировать целую программу людей, которые нам давали бы информацию о возможной коррупции, — сказал Хачатурянц в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube. — И поверьте мне, если бы у меня была такая информация, я бы довел ситуацию до суда. Не каждый человек может этот соблазн пройти. Но на тех, кто дает, не меньшая ответственность. Не каждый человек может этот соблазн пройти».

По его словам, в момент, когда он приходил в судейство, получил слово от большинства главных акционеров о том, что эта история будет прекращена.

«Я уверен в тех людях, которые сейчас остались в профессии. По крайней мере, в лиге. Ниже мы пока еще доходим, не все сразу. Я думаю, что вот как раз эти сигналы, они дошли», — сказал он.

22 ноября на общем собрании РПЛ прошли выборы президента лиги. Участники заседания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.