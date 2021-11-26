Хачатурянц считает, что коррупции в российском судействе больше не будет
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о коррупции в российском судействе.
«Я хотел инициировать целую программу людей, которые нам давали бы информацию о возможной коррупции, — сказал Хачатурянц в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube. — И поверьте мне, если бы у меня была такая информация, я бы довел ситуацию до суда. Не каждый человек может этот соблазн пройти. Но на тех, кто дает, не меньшая ответственность. Не каждый человек может этот соблазн пройти».
По его словам, в момент, когда он приходил в судейство, получил слово от большинства главных акционеров о том, что эта история будет прекращена.
«Я уверен в тех людях, которые сейчас остались в профессии. По крайней мере, в лиге. Ниже мы пока еще доходим, не все сразу. Я думаю, что вот как раз эти сигналы, они дошли», — сказал он.
22 ноября на общем собрании РПЛ прошли выборы президента лиги. Участники заседания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5755&v=u5GLPo1fTbE&feature=emb_logo
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