«Очередное безобразие от судей». Хачатурянц считает, что нужно было засчитать гол «Спартака» в Ростове

Хачатурянц заяывил, что ждет обращение от «Спартака» в ЭСК

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал «СЭ» эпизод с незасчитанным голом во втором тайме матча 26-го тура «Ростов» — «Спартак».

По его мнению, главный арбитр встречи Виталий Мешков принял неверное решение.

«Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Думаю, что гол нужно было засчитывать, это мое мнение. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством», — сказал Хачатурянц.

На 52-й минуте отличился Михаил Игнатов, однако после просмотра видеоповтора было установлено, что 21-летний хавбек в начальной стадии атаки сыграл рукой.

Ашот Хачатурянц после избрания президентом РПЛ остался председателем судейского комитета РФС и входит в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) в качестве председателя без права голоса.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».