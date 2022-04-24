Глава РПЛ Хачатурянц анонсировал очередные санкции в отношении судей

Глава Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц анонсировал очередные санкции в отношении судей после матча 26-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

«Не меньше безобразие было и в матче «Химки» — «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!» — заявил Хачатурянц.

«Химки» открыли счет в игре с «Крыльями Советов» с пенальти, также двое футболистов самарцев получили красные карточки.