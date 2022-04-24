Гол полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» отменен.

На 52-й минуте встречи 21-летний россиянин реализовал выход один на один после паса от Зелимхана Бакаева. Гол отменили после вмешательства ВАР: судьи обнаружили, что Игнатов сыграл рукой во время развития атаки.

Судьи отменили второй гол «Спартака» в этом матче: в первом тайме не был засчитан мяч Самюэля Жиго из-за офсайда у француза.