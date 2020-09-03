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Хачатурянц объяснил, кто принимает решение о приглашении арбитра для проверки на полиграфе

12:18
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, кто принимает решение о приглашении арбитра для прохождения полиграфа.

«Решения о приглашении арбитра на исследование с использованием полиграфа (добровольное) принимаются мною на основании комплексного анализа каждой ситуации, основываясь на решении экспертно-судейской комиссии (когда арбитры допускают ключевые ошибки), достоверных источниках, анализе предыдущих матчей и качества работы судей (начиная с ноября, когда я работаю в РФС)», — цитирует Хачатурянца Telegram-канал комментатора Нобеля Арустамяна.

Кроме того, председатель комитета отметил, что по запросам клубов проверки проводиться не будут.

Напомним, «Арсенал» после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) требовал проверить на полиграфе судью Алексея Матюнина.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/246

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