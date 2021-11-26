Хачатурянц — об идеальном чемпионате России: «18 высококачественных команд, восемь из которых борются за чемпионство»
Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о том, каким он видит идеальный чемпионат России.
«Хотелось бы иметь 18 высококачественных команд, восемь из которых борются за чемпионство, — сказал Хачатурянц в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube. — При этом, чтобы в европейские кубки у нас выходило большее количество клубов. И как результат — сильная национальная команда».
22 ноября на общем собрании РПЛ прошли выборы президента лиги. Участники заседания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5755&v=u5GLPo1fTbE&feature=emb_logo
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