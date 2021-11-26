Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о работе экспертов на спортивном телевидении.

— Кто из футболистов и хоккеистов, прошедших через «Матч ТВ», мог бы вырасти в классного комментатора?

— А у них и нет такой потребности. К примеру, Леша Бадюков, Сергей Гимаев-младший отлично чувствуют себя в роли экспертов. Но сидеть у микрофона, гоняя шайбу, не хотят. Так что второго Маслаченко или Майорова пока не вижу.

— А Аршавин?

- Его вообще в разных амплуа пробовали. И матчи в паре комментировал, и ведущим в студии был, и интервью у гостей брал. Но все эксперименты быстро закончились. Аршавин — роскошный эксперт, которому доверяют зрители и профи. Это важно.

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