«Аршавин — роскошный эксперт, которому доверяют зрители и профи». Казанский — о спортсменах на ТВ
Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о работе экспертов на спортивном телевидении.
— Кто из футболистов и хоккеистов, прошедших через «Матч ТВ», мог бы вырасти в классного комментатора?
— А у них и нет такой потребности. К примеру, Леша Бадюков, Сергей Гимаев-младший отлично чувствуют себя в роли экспертов. Но сидеть у микрофона, гоняя шайбу, не хотят. Так что второго Маслаченко или Майорова пока не вижу.
— А Аршавин?
- Его вообще в разных амплуа пробовали. И матчи в паре комментировал, и ведущим в студии был, и интервью у гостей брал. Но все эксперименты быстро закончились. Аршавин — роскошный эксперт, которому доверяют зрители и профи. Это важно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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