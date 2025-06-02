ЦСКА поздравил Березуцкого с первым трофеем в тренерской карьере

ЦСКА поздравил экс-защитника команды Василия Березуцкого, ныне возглавляющего «Сабах», с победой в Кубке Азербайджана.

«Кубок Азербайджана — тоже армейский! От всей души поздравляем Василия Березуцкого с его первым трофеем в роли главного тренера, а также в истории «Сабаха»!» — говорится в сообщении армейцев в Telegram-канале.

В финале Кубка Азербайджана, который прошел 31 мая, «Сабах» победил «Карабах» со счетом 3:2 и завоевал первый трофей в истории клуба.

42-летний Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре прошло года. Это его первая самостоятельная работа главным тренером в карьере.