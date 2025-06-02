ЦСКА поздравил Березуцкого с первым трофеем в тренерской карьере
ЦСКА поздравил экс-защитника команды Василия Березуцкого, ныне возглавляющего «Сабах», с победой в Кубке Азербайджана.
«Кубок Азербайджана — тоже армейский! От всей души поздравляем Василия Березуцкого с его первым трофеем в роли главного тренера, а также в истории «Сабаха»!» — говорится в сообщении армейцев в Telegram-канале.
В финале Кубка Азербайджана, который прошел 31 мая, «Сабах» победил «Карабах» со счетом 3:2 и завоевал первый трофей в истории клуба.
42-летний Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре прошло года. Это его первая самостоятельная работа главным тренером в карьере.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/28745
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|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
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6
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|0
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|
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|9
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
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|7
|
15
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|9
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|2
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|
16
|Факел
|9
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|9.10
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|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
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|11.10
|16:30
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|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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