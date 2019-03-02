Гурам Аджоев: "В Туле на игре против ЦСКА был бы аншлаг"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ. Игра была перенесена в Грозный на "Ахмат Арену" из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе в Туле.

– Получилась хорошая игра, в которой "Арсенал" по делу одержал победу, – сказал Аджоев. – ЦСКА – команда, умеющая атаковать, но мы достаточно надежно действовали в обороне. И в целом показали качественный футбол. Поэтому благодарен ребятам и тренерскому штабу, всем, кто причастен к этой победе.

– Ситуация с переносом игры могла повлиять на настроение команды?

– Армейцы серьезный раздражитель для любого соперника, и мы здесь не исключение. Настрой в любом случае был бы запредельный.

– Матч при почти пустых трибунах походил на товарищеский. Такой антураж матча в чемпионате России не отталкивает людей от футбола?

– Могу только сказать, что мы чувствовали поддержку наших болельщиков. И тех, кто приехал в Грозный, и тех, кто переживал за команду на расстоянии. В Туле на встрече с ЦСКА был бы аншлаг. Также хотелось бы поблагодарить за гостеприимство главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, президента "Ахмата" Магомеда Даудова и всех представителей клуба, которые сделали все, чтобы этот матч прошел в комфортных, футбольных условиях.

– Относительно легкий календарь в ближайших матчах дает повод задуматься о выходе в Лигу Европы?

– Так нельзя говорить. Во-первых, РПЛ очень ровный турнир. Легких соперников здесь нет. Во-вторых, мы не загадываем далеко, а идем от игры к игре. Следующий матч для нас всегда самый важный.

– Какова ситуация с ареной на кубковый матч с "Оренбургом", который пройдет 6 марта. Есть ясность, где состоится встреча? Какие есть варианты?

– Разные, но окончательное решение будет принято в ближайшие дни. (Арман Мкртчян)