Гурам Аджоев: «Отправьте Матюнина на детектор!»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство матча 6-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2). Судья Алексей Матюнин удалил полузащитника туляков Даниила Лесового за две желтые карточки.

— Что тут сказать? 10 человек играли против 15... Очень тяжело, — заявил Аджоев. — Удаление Лесового? Боковой же все должен видеть. Мяч уходил на угловой. Да, я не оправдываю эмоции Лесового. Но вы разберитесь в эпизоде. От кого мяч то ушел?

Потом — Костадинову нос чуть не сломали. Он лежит, кровь... Ноль реакции. Что вообще происходит? Понадавал желтые... Стыдно! Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! Мы не намерены молчать. Так нельзя! Тогда и Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя? Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так. Мы даже вдесятером смотрелись достойно. Но нам противостояло 15 человек. Мне жаль своих ребят. (Виталий Айрапетов)