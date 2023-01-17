Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:32

Гулиев чуть не подрался с Гогниевым на сборах «Химок»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Аяз Гулиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», у полузащитника «Химок» Аяза Гулиева и главного тренера команды Спартака Гогниева случился конфликт на сборах в турецком Белеке.

26-летний российский футболист выразил недовольство в связи с многочисленными замечаниями 41-летнего специалиста и предложил «выйти раз на раз» Гогниеву. Гулиева и тренера «Химок» удалось успокоить, однако напряженности в команде это не сняло.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей за подмосковную команду и сделал одну результативную передачу. Контракт Гулиева с «Химками» действует до конца июня 2024 года.

Весной 2019 года Гулиев подрался с переходившим дорогу пешеходом Майклом Коу. После инцидента врачи диагностировали у американца перелом костей носа. После инцидента стороны уладили конфликт, а пострадавший заявил, что не имеет претензий к полузащитнику.

Аяз Гулиев
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
25
56
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ежов об уходе Пиняева и Глушенкова: «Ничего страшного, будем нарабатывать что-то новое»
Агент Роши сообщил о полном восстановлении защитника ЦСКА
Гацкан мечтает оказаться в тренерском штабе Бердыева
Писарский объяснил, почему не перешел в «Црвену Звезду»
Писарский: «Отвечу на слова Аршавина про интерес ко мне «Зенита». Но чуть позже»
Представитель Гаджимурадова допустил расторжение контракта с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела назвал время проведенное в Петербурге — самыми прекрасными в его карьере

Презедент «Оренбурга» заявил, что в команде еще не думали о сопернике на второй сбор
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости