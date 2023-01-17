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Сегодня, 14:44

Презедент «Оренбурга» заявил, что в команде еще не думали о сопернике на второй сбор

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что пока нет понимания, будет ли команда играть на сборах с иностранными соперниками.

«Есть ли договоренности с иностранными соперниками? Пока на сборе в Эмиратах запланированы игры с ЦСКА и «Динамо». О соперниках на втором сборе пока не думали», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

На первом сборе, проходящем в Дубае, «Оренбург» проведет два товарищеских матча — против ЦСКА (19 января) и «Динамо» (22 января).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-o-sopernikah-na-vtorom-sbore-poka-ne-dumali/
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