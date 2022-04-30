Губерниев: «Зенит» лучше играет в футбол, чем все остальные. Кто виноват, если другие не тянут?»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на четвертое чемпионство «Зенита» подряд в Тинькофф РПЛ.

«Зенит» выиграл абсолютно по делу, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Не надо было «Динамо» проигрывать «Уралу». Сильнейшая команда. Поздравляем! Питерцы выиграли честно и справедливо. Молодцы. После каждой гегемонии наступает ее окончание. Тем интереснее будет смотреть за следующим чемпионатом. Может быть, его выиграет кто-то другой. Кто виноват, если не тянут остальные? «Зенит» просто лучше играет в футбол, чем все остальные. Вот и все".

«Зенит» в матче 27-го тура победил «Локомотив» (3:1) и досрочно взял титул из-за поражения «Динамо» от «Урала» (2:3).

«Мы сегодня убедились на примере «Динамо», что «Зенит» играет в футбол лучше. И что «Зенит» играет лучше «Спартака» мы уже целый сезон убеждаемся. Все абсолютно справедливо. У «Зенита» есть изъяны, когда он играет в еврокубках, но в российском чемпионате он просто лучше остальных. Слуцкий проигрывает 0:6, а его никто не убирает. Дальше будут проигрывать 0:15, потом 1:32. Вот и все», — подчеркнул Губерниев.