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Сегодня, 22:21

Губерниев: «Зенит» лучше играет в футбол, чем все остальные. Кто виноват, если другие не тянут?»

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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на четвертое чемпионство «Зенита» подряд в Тинькофф РПЛ.

«Зенит» выиграл абсолютно по делу, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Не надо было «Динамо» проигрывать «Уралу». Сильнейшая команда. Поздравляем! Питерцы выиграли честно и справедливо. Молодцы. После каждой гегемонии наступает ее окончание. Тем интереснее будет смотреть за следующим чемпионатом. Может быть, его выиграет кто-то другой. Кто виноват, если не тянут остальные? «Зенит» просто лучше играет в футбол, чем все остальные. Вот и все".

«Зенит» в матче 27-го тура победил «Локомотив» (3:1) и досрочно взял титул из-за поражения «Динамо» от «Урала» (2:3).

«Мы сегодня убедились на примере «Динамо», что «Зенит» играет в футбол лучше. И что «Зенит» играет лучше «Спартака» мы уже целый сезон убеждаемся. Все абсолютно справедливо. У «Зенита» есть изъяны, когда он играет в еврокубках, но в российском чемпионате он просто лучше остальных. Слуцкий проигрывает 0:6, а его никто не убирает. Дальше будут проигрывать 0:15, потом 1:32. Вот и все», — подчеркнул Губерниев.

РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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