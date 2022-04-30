Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:20

«Динамо» больше говорило». Дзюба назвал главных конкурентов «Зенита»

Дзюба назвал главных конкурентов «Зенита» по ходу сезона
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, кто был главным конкурентом команды в этом сезоне Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА ожил во второй половине сезона, но потом сдал. «Динамо» чуть посопротивлялось. Но больше говорило. Если вы хотите бороться за чемпионство, то дома отдавать три очка «Уралу»... Странно», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 27 матчей. Идущее на втором месте московское «Динамо» набрало 52 очка в 27 турах и потеряло математические шансы побороться за победу в РПЛ за три тура до окончания чемпионата.

Артем Дзюба
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
«Зенит» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»
Мартин Якубко прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России
Московские команды против «Зенита» на «Газпром Арене»: ноль очков за два сезона
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством
Семак сравнил чемпионские команды «Зенита» и «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «Продолжаю настаивать, что «Зенит» не доминирует в лиге»

Губерниев: «Зенит» лучше играет в футбол, чем все остальные. Кто виноват, если другие не тянут?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости