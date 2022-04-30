«Динамо» больше говорило». Дзюба назвал главных конкурентов «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, кто был главным конкурентом команды в этом сезоне Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА ожил во второй половине сезона, но потом сдал. «Динамо» чуть посопротивлялось. Но больше говорило. Если вы хотите бороться за чемпионство, то дома отдавать три очка «Уралу»... Странно», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 27 матчей. Идущее на втором месте московское «Динамо» набрало 52 очка в 27 турах и потеряло математические шансы побороться за победу в РПЛ за три тура до окончания чемпионата.