Семак ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Опция автопродления есть. Посмотрим по поводу активации, время есть.

По поводу отдыха для игроков мы посмотрим. На ближайшую игру точно нет. А дальше будет зависеть от желания ребят, особенно иностранцев. Хотим посмотреть и на ребят, которые не получают много игровой практики. По резервистам подумаем, есть ли смысл кого-то приглашать. Здесь нужно понимать, что их стоит вызывать, если они действительно будут играть", — сказал Семак.

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Благодаря этой победе клуб гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2021/22.