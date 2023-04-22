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Сегодня, 13:13

Губерниев считает, что нужно разрешить продажу пива на стадионах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможной продаже пива на стадионах.

«На чемпионате мира по футболу, который проходил в России, было пиво. Никто от этого не умер. Пиво — это футбольный напиток, и я не вижу ничего предосудительного в том, что он будет продаваться. Давно надо было разрешить. Касаемо количества, как вы будете мерить? И кто этим будет заниматься? Несовершеннолетним нельзя, остальным можно, сколько влезет? Каждый сам берет на себя меру ответственности. Надо разрешить и все», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

30 марта президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-prodazhe-piva-na-stadionakh-nado-razreshit-i-vsyo-245270/
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Данни считает «Зенит» фаворитом матча против «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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