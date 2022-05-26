В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о смене названия клуба

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил «СЭ», что клуб не собирается менять название.

Ранее о возможной смене сообщил «Чемпионат». Это может произойти, чтобы уйти от бюджетного финансирования.

«Это не соответствует действительности», — сказал Измайлов «СЭ».

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ команда заняла 11-е место.