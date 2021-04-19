Гендиректор «Ахмата» заявил, что Мелкадзе и Тимофеев хотят вернуться в «Спартак»
19:17
Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном выкупе арендованных у «Спартака» игроков — Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева.
«Пока у нас такой информации нет, что «Спартак» готов их продавать, — сказал Айдамиров «СЭ». — Официально мы еще никуда не обращались. В первую очередь мы общаемся с игроками. Они хотят вернуться в «Спартак», а мы их желание — доказать, что они достойны быть в основе «Спартака» — уважаем».
По данным «СЭ», «Спартак» летом хочет продать пятерых игроков, чтобы разгрузить платежную ведомость.
(Екатерина Звенигородская)
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю