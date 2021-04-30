Губерниев отреагировал на разговоры об использовании в российском футболе админресурса

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова коллеги Геннадия Орлова о том, что «Зенит» использует административный ресурс.

«У Геннадия Сергеевича спросили, когда административный ресурс последний раз был использован? Мы прекрасно понимаем, что админресурс — непростая штука. У создателей Суперлиги этот админресурс тоже есть. Есть клубы миллионеры, есть клубы гиганты. С точки зрения восприятия, условному «Тамбову» сложно мериться с «Зенитом». Практика показывает, что если у команды хороший тренер, и футболисты знают свое дело, то можно создать вполне приличную команду, не взирая на никакой админресурс. Все остальное — разговоры в пользу бедных. Как это вообще выглядит? После красной карточки Ахметову в матче со «Спартаком» Орешкин звонит кому-то из судейского комитета? Так это должно выглядеть? Никто этого не знает. Есть люди, которые как бы что не случилось, стараются обратить на это внимание», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 30 апреля, российский комментатор Геннадий Орлов на своем YouTube-канале признал наличие административного ресурса в российском футболе, отвечая на соответствующий вопрос по поводу «Зенита».

(Владимир Пушкарев)