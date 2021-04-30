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В «Спартаке» отреагировали на информацию о зарплате Газизова в московском клубе

14:00
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию о возможной зарплате бывшего генерального директора команды Шамиля Газизова.

«Я не буду это комментировать. Шамиля Камиловича у нас в штате давно нет. Я не знаю, правда это или нет», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее, 30 апреля, Telegram-канал «BlackMirror» опубликовал справку с информацией о зарплате экс-генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. По информации источника, функционер получал более 7,5 миллиона рублей в месяц.

Газизов покинул красно-белых в декабре 2020 года. Он проработал в «Спартаке» меньше полугода. Сейчас спортивный функционер снова занимает пост генерального директора «Уфы».

(Владимир Пушкарев)

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