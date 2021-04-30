В «Спартаке» отреагировали на информацию о зарплате Газизова в московском клубе
14:00
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию о возможной зарплате бывшего генерального директора команды Шамиля Газизова.
«Я не буду это комментировать. Шамиля Камиловича у нас в штате давно нет. Я не знаю, правда это или нет», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее, 30 апреля, Telegram-канал «BlackMirror» опубликовал справку с информацией о зарплате экс-генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. По информации источника, функционер получал более 7,5 миллиона рублей в месяц.
Газизов покинул красно-белых в декабре 2020 года. Он проработал в «Спартаке» меньше полугода. Сейчас спортивный функционер снова занимает пост генерального директора «Уфы».
(Владимир Пушкарев)
Читайте также
Без этого человека не было бы победы «Авангарда». Крылов далеко не идеален, но именно он вытащил клуб из болота
Голландский нападающий заменил Овечкина и забил уже четыре гола. Он помог «Вашингтону» выйти в плей-офф
1
Зачет
vs
10
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю