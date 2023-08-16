Губерниев — о дисквалификации Дзюбы: «Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно, с испытательным сроком до конца сезона-2023/24 и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

«Если Артем продолжит делать что-то подобное, то его условная дисквалификация превратится в реальную. Ему дали шанс. Посмотрим, воспользуется ли он им. Повлияет ли эта ситуация на работу журналистов с игроками? У нас в принципе очень многие истории в футболе остаются безнаказанными. Вспомните Широкова, Григоряна, который не извинился перед журналисткой, Безбородова, который хамил корреспонденту. Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так. С моей точки зрения, к таким вещам нужно относиться более строго», — сказал Губерниев «СЭ».

В КДК РФС заявили, что Дзюба признал свою вину в инциденте с журналистом. 34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.